Фемке Бол впервые выиграла золото ЧМ в беге на 400 метров с барьерами

На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), завершились соревнования в беге на 400 метров с барьерами у женщин. Золотую медаль впервые в карьере завоевала представительница Нидерландов Фемке Бол. Год назад Бол завоевала серебро первенства планеты в этой дисциплине. Также в активе Фемке бронзовая медаль Олимпийских игр – 2020 в беге на 400 метров с барьерами.

Серебро завоевала американка Шэмиер Литтл (52,80), бронзовым призёром стала представительница Ямайки Рашелл Клэйтон (52,81).

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия

Женщины. 400 метров с барьерами

1. Фемке Бол (Нидерланды) – 51,70.

2. Шэмиер Литтл (США) – 52,80.

3. Рашелл Клэйтон (Ямайка) — 52,81