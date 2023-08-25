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Фемке Бол впервые выиграла золото ЧМ в беге на 400 метров с барьерами

Фемке Бол впервые выиграла золото ЧМ в беге на 400 метров с барьерами
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На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), завершились соревнования в беге на 400 метров с барьерами у женщин. Золотую медаль впервые в карьере завоевала представительница Нидерландов Фемке Бол. Год назад Бол завоевала серебро первенства планеты в этой дисциплине. Также в активе Фемке бронзовая медаль Олимпийских игр – 2020 в беге на 400 метров с барьерами.

Серебро завоевала американка Шэмиер Литтл (52,80), бронзовым призёром стала представительница Ямайки Рашелл Клэйтон (52,81).

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия
Женщины. 400 метров с барьерами

1. Фемке Бол (Нидерланды) – 51,70.
2. Шэмиер Литтл (США) – 52,80.
3. Рашелл Клэйтон (Ямайка) — 52,81

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