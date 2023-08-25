Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2023: расписание соревнований 25 августа

Сегодня, 25 августа, состоятся соревнования седьмого дня чемпионата мира – 2023, который проходит в Будапеште (Венгрия). Будет разыграно четыре комплекта медалей.

Расписание соревнований 25 августа

20:36. Женщины. Тройной прыжок. Финал

21:20. Женщины. Метание копья. Финал

22:40. Женщины. 200 м. Финал

22:50. Мужчины. 200 м. Финал

После шести дней соревнований в таблице медального зачёта продолжает лидировать США с семью золотыми, шестью серебряными и шестью бронзовыми медалями. Второе место занимает национальная команда Испании, которая смогла завоевать четыре золота. Третье место принадлежит Ямайке с двумя золотыми, тремя серебряными и тремя бронзовыми наградами.

Чемпионат мира продлится до 27 августа.