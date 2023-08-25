Солдатова вернулась с «Летним дождём», Крамаренко восхитила роскошным платьем. Фото

22 августа в Москве во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоялся гала-концерт, закрывавший III этап Кубка сильнейших.
Мероприятие было приурочено ко Дню Государственного флага России. Помимо участников турнира, на нём выступили Александра Солдатова и Лала Крамаренко.
Крамаренко, напомним, пропускала соревнования, так как восстанавливается после II Игр стран СНГ. Однако спортсменка приняла участие в гала-концерте, где представила сразу три номера. Солдатова вернулась на ковёр после долгого отсутствия — в 2020 году Александра объявила о завершении карьеры, а недавно стала мамой. На концерте она выступила под композицию «Летний дождь».
«Я почувствовала, насколько сильно хочу быть в гимнастике. Очень сильно соскучилась. Это будет красиво, это будет с душой — всё как я люблю», — рассказала Солдатова журналистам.
Лучшие фото с гала-концерта — в фоторепортаже специального корреспондента «Чемпионата» Дарьи Кузовлевой.
- 25 августа 2023
-
10:27
-
10:07
-
09:53
-
09:41
-
09:39
-
09:37
-
08:00
-
00:29
-
00:11
- 24 августа 2023
-
23:45
-
23:37
-
23:26
-
23:09
-
22:57
-
22:48
-
22:42
-
22:18
-
21:40
-
21:16
-
18:07
-
16:54
-
16:13
-
15:48
-
15:41
-
14:43
-
13:53
-
13:30
-
13:11
-
12:11
-
11:12
-
10:57
-
10:46
-
10:21
-
09:54
-
09:33