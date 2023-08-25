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Солдатова вернулась с «Летним дождём», Крамаренко восхитила роскошным платьем. Фото

Солдатова вернулась с «Летним дождём», Крамаренко восхитила роскошным платьем. Фото
Александра Солдатова и Лала Крамаренко
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22 августа в Москве во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоялся гала-концерт, закрывавший III этап Кубка сильнейших.

Мероприятие было приурочено ко Дню Государственного флага России. Помимо участников турнира, на нём выступили Александра Солдатова и Лала Крамаренко.

Крамаренко, напомним, пропускала соревнования, так как восстанавливается после II Игр стран СНГ. Однако спортсменка приняла участие в гала-концерте, где представила сразу три номера. Солдатова вернулась на ковёр после долгого отсутствия — в 2020 году Александра объявила о завершении карьеры, а недавно стала мамой. На концерте она выступила под композицию «Летний дождь».

«Я почувствовала, насколько сильно хочу быть в гимнастике. Очень сильно соскучилась. Это будет красиво, это будет с душой — всё как я люблю», — рассказала Солдатова журналистам.

Лучшие фото с гала-концерта — в фоторепортаже специального корреспондента «Чемпионата» Дарьи Кузовлевой.

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