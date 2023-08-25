«Просто не могу в это поверить». Экс-россиянка Варфоломеев — о четырёх золотых медалях ЧМ

Бывшая российская гимнастка Дарья Варфоломеев, ныне представляющая Германию, прокомментировала завоевание четырёх золотых медалей на чемпионате мира по художественной гимнастике — 2023.

«Четыре золотые медали — это невероятно. Я просто не могу в это поверить. Невероятно горжусь, в том числе и публикой, когда была ещё громче, чем прежде. Так приятно видеть множество немецких флагов на трибунах», — приводит слова Варфоломеев DTB.

Напомним, Варфоломеев завоевала все золотые медали в отдельных упражнениях. Гимнастка стала чемпионкой мира в упражнениях с обручем, с мячом, с булавами и с лентой. Впереди у Варфоломеев финал личного и командного многоборья, но она уже стала самой титулованной гимнасткой-личницей в Германии.