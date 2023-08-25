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Российская легкоатлетка Вовк: нас на международной арене не ждут. И забыть об этом не дают

Российская легкоатлетка Вовк: нас на международной арене не ждут. И забыть об этом не дают
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Победительница Кубка России и финала серии «Королева российского спорта» в беге на 5000 м, одна из сильнейших бегуний страны на средние дистанции Ольга Вовк ответила на вопрос о том, готова ли она выступать на международном уровне в случае допуска под нейтральным флагом.

«Пока такой ситуации не было, и в ближайшее время не предвидится. Я не могу сказать, как я поступлю, потому что нас на международной арене никто не ждёт, конкретно легкоатлетов. Международная федерация не даёт об этом забыть, постоянно напоминает.

Я спортсмен, делаю своё дело, хочу выступать и показывать классные результаты, чтобы моя малая родина, мои родственники, друзья, знакомые, все, кто приложил усилия для подготовки, чтобы они все видели, что это всё не зря.

В 2018 году у нас же спортсмены выступали в Пхёнчхане под нейтральным флагом. Но все прекрасно понимали, кто такой Большунов, что он российский спортсмен, как ни крути. Да, с нейтральным флагом, но он наш, он точно русский. Точно так же, как Маша Ласицкене или Анжелика Сидорова, когда завоевали свои медали в Токио, они же тоже под нейтральным флагом выступали, но они наши», — сказала Вовк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

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