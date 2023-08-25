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Менеджер сборной Германии: Варфоломеев продемонстрировала своё превосходство на ЧМ

Менеджер сборной Германии: Варфоломеев продемонстрировала своё превосходство на ЧМ
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Менеджер сборной Германии по художественной гимнастике Изабелл Саваде прокомментировала успешные результаты бывшей российской гимнастки Дарьи Варфоломеев, ныне выступающей за Германию, в личных упражнениях на чемпионате мира — 2023. Варфоломеев завоевала золотые медали в упражнениях с обручем, с мячом, с булавами и с лентой.

«Это ошеломляет. У меня нет слов. Даша отлично выполнила все упражнения, она была невероятно уверенной и убедительной, а у остальных участниц были ошибки. Она продемонстрировала своё превосходство», — приводит слова Саваде DTB.

Напомним, впереди у Варфоломеев финал личного и командного многоборья на мировом первенстве, однако она уже стала самой титулованной гимнасткой-личницей в Германии.

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