Менеджер сборной Германии: Варфоломеев продемонстрировала своё превосходство на ЧМ
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Менеджер сборной Германии по художественной гимнастике Изабелл Саваде прокомментировала успешные результаты бывшей российской гимнастки Дарьи Варфоломеев, ныне выступающей за Германию, в личных упражнениях на чемпионате мира — 2023. Варфоломеев завоевала золотые медали в упражнениях с обручем, с мячом, с булавами и с лентой.
«Это ошеломляет. У меня нет слов. Даша отлично выполнила все упражнения, она была невероятно уверенной и убедительной, а у остальных участниц были ошибки. Она продемонстрировала своё превосходство», — приводит слова Саваде DTB.
Напомним, впереди у Варфоломеев финал личного и командного многоборья на мировом первенстве, однако она уже стала самой титулованной гимнасткой-личницей в Германии.
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