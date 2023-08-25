«Лекс» обыграл «Спартак», в полуфинале ЧР по пляжному футболу и встретится с «Кристаллом»

«Лекс» из Санкт-Петербурга одержал победу над московским «Спартаком» в четвертьфинальном матче чемпионата России по пляжному футболу. Встреча завершилась со счётом 7:5 в пользу команды из Санкт-Петербурга, которая вышла в полуфинал турнира.

Открыл счёт в матче Андрей Котенев из «Спартака». Преимущество москвичей удвоил Василий Обозный. В составе москвичей отличились также Анатолий Рябко (дважды) и Павел Баженов. У «Лекса» голом отметился Артём Яковлев, а также по два гола в ворота соперников забили Виктор Крышанов, Артемий Дрозд и Родригес Шавьер Брено.

По итогам матча лучшим игроком был признан футболист «Лекса» Родригес Шавьер Брено.

«Лекс» в полуфинальном матче встретится с «Кристаллом» из Санкт-Петербурга, который по итогам предварительного этапа занял первое место в таблице результатов.

Пляжный футбол. Чемпионат России. Матч 1/4 финала

ПФК «Спартак» (Москва) – «Лекс» (Санкт-Петербург) – 5:7 (4:3, 1:2, 0:2).