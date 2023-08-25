Определились полуфинальные пары чемпионата России по пляжному футболу
Поделиться
Сегодня, 25 августа, в Москве на территории «РЖД Арены» состоялись четвертьфинальные матчи чемпионата России – 2023 по пляжному футболу, в результате которых определились пары 1/2 финала турнира.
Две команды, занявшие первые два места в итоговой таблице, напрямую вышли в полуфиналы, это «Кристалл» из Санкт-Петербурга и московский «Локомотив».
Сегодня свои победу одержали «Лекс» из Санкт-Петербурга и КПФ «Саратов», после поражений турнир покинули московские клубы ЦСКА и «Спартак».
В полуфинальных матчах встретятся КПФ «Саратов» — «Локомотив» (Москва) и «Кристалл» (Санкт-Петербург) — «Лекс» (Санкт-Петербург).
В раунд плей-офф турнира не попали три клуба: «Крылья Советов» из Самары, «Строгино» (Москва) и «Краснодар-ЮМР».
Комментарии
- 25 августа 2023
-
19:52
-
19:38
-
17:57
-
16:37
-
16:12
-
14:05
-
13:12
-
10:50
-
10:27
-
10:07
-
09:53
-
09:41
-
09:39
-
09:37
-
08:00
-
00:29
-
00:11
- 24 августа 2023
-
23:45
-
23:37
-
23:26
-
23:09
-
22:57
-
22:48
-
22:42
-
22:18
-
21:40
-
21:16
-
18:07
-
16:54
-
16:13
-
15:48
-
15:41
-
14:43
-
13:53
-
13:30
Партнерский контент