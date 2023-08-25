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Определились полуфинальные пары чемпионата России по пляжному футболу

Определились полуфинальные пары чемпионата России по пляжному футболу
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Сегодня, 25 августа, в Москве на территории «РЖД Арены» состоялись четвертьфинальные матчи чемпионата России – 2023 по пляжному футболу, в результате которых определились пары 1/2 финала турнира.

Две команды, занявшие первые два места в итоговой таблице, напрямую вышли в полуфиналы, это «Кристалл» из Санкт-Петербурга и московский «Локомотив».

Сегодня свои победу одержали «Лекс» из Санкт-Петербурга и КПФ «Саратов», после поражений турнир покинули московские клубы ЦСКА и «Спартак».

В полуфинальных матчах встретятся КПФ «Саратов» — «Локомотив» (Москва) и «Кристалл» (Санкт-Петербург) — «Лекс» (Санкт-Петербург).

В раунд плей-офф турнира не попали три клуба: «Крылья Советов» из Самары, «Строгино» (Москва) и «Краснодар-ЮМР».

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