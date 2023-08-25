«Енисей-СТМ» разгромил «Динамо» и вышел в лидеры чемпионата России по регби

В Москве завершился матч 4-го тура России по регби между местным «Динамо» и «Енисеем-СТМ» из Красноярска. Разгромную победу одержали гости, взявшие верх над хозяевами со счётом 70:17.
Судьба встречи была решена уже в первом тайме. «Енисей-СТМ» полностью владел мячом, много атаковал и реализовывал своё преимущество в классе и скорости. Шесть попыток от Дмитрия Герасимова, Мартинуса Пельцера, Рамиля Гайсина, Дениса Симпликевича, Евгения Елгина и Франсуа Эстерхёйзена, а также шесть из шести точных реализаций сделали победу гостей очевидной.
«Енисей-СТМ» вышел на первое место в чемпионате России и взял реванш у «Динамо» за поражение в четвертьфинале Кубка России (14:17).
Регби. Чемпионат России. 4-й тур
«Динамо» (Москва) – «Енисей-СТМ» (Красноярск) – 17:70 (0:42).
Напомним, «Енисей-СТМ» является 12-кратным чемпионом России по регби, в частности, клуб выигрывал турнир непрерывно с 2016 по 2022 год. В 2023 году красноярская команда проиграла финальный матч чемпионата России клубу «Локомотив-Пенза».
- 25 августа 2023
-
22:58
-
22:57
-
22:22
-
22:17
-
21:45
-
21:40
-
19:52
-
19:38
-
17:57
-
16:37
-
16:12
-
14:05
-
13:12
-
10:50
-
10:27
-
10:07
-
09:53
-
09:41
-
09:39
-
09:37
-
08:00
-
00:29
-
00:11
- 24 августа 2023
-
23:45
-
23:37
-
23:26
-
23:09
-
22:57
-
22:48
-
22:42
-
22:18
-
21:40
-
21:16
-
18:07
-
16:54