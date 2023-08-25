«Енисей-СТМ» разгромил «Динамо» и вышел в лидеры чемпионата России по регби

В Москве завершился матч 4-го тура России по регби между местным «Динамо» и «Енисеем-СТМ» из Красноярска. Разгромную победу одержали гости, взявшие верх над хозяевами со счётом 70:17.

Судьба встречи была решена уже в первом тайме. «Енисей-СТМ» полностью владел мячом, много атаковал и реализовывал своё преимущество в классе и скорости. Шесть попыток от Дмитрия Герасимова, Мартинуса Пельцера, Рамиля Гайсина, Дениса Симпликевича, Евгения Елгина и Франсуа Эстерхёйзена, а также шесть из шести точных реализаций сделали победу гостей очевидной.

«Енисей-СТМ» вышел на первое место в чемпионате России и взял реванш у «Динамо» за поражение в четвертьфинале Кубка России (14:17).

Регби. Чемпионат России. 4-й тур

«Динамо» (Москва) – «Енисей-СТМ» (Красноярск) – 17:70 (0:42).

Напомним, «Енисей-СТМ» является 12-кратным чемпионом России по регби, в частности, клуб выигрывал турнир непрерывно с 2016 по 2022 год. В 2023 году красноярская команда проиграла финальный матч чемпионата России клубу «Локомотив-Пенза».