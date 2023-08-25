«Художницы» из Израиля завоевали золото чемпионата мира в многоборье групп

На чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Валенсии (Испания), разыграны медали в многоборье среди групп. Победу одержала сборная Израиля, получившая по сумме двух упражнений 70,800 балла. 0,750 балла уступили победительницам китайские гимнастки, завоевавшие серебряные медали. Бронзовыми призёрами стали спортсменки из команды Испании.

Отметим, что израильтянки получили очень высокий балл за упражнение с пятью обручами – 38,150, а за упражнение с мячами и лентами получили 32,650.

Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Валенсия, Испания

Многоборье. Группы

1. Израиль — 70,800

2. Китай — 70,050

3. Испания — 68,600

4. Италия — 68,150

5. Украина — 67,400

6. Бразилия — 65,000