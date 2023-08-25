Шерика Джексон показала второе время в истории в беге на 200 метров на ЧМ
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Легкоатлетка из Ямайки Шерика Джексон одержала победу в забеге, установив рекорд чемпионатов мира и показав второе время в истории в беге на 200 метров.
Ямайская бегунья пробежала за 21,41. Второй стала представительница США Габриэль Томас, её результат – 21,81, бронзовую награду завоевала её соотечественница Ша'Карри Ричардсон, преодолев дистанцию за 21,92.
Рекорд мира принадлежал Флоренс Гриффит-Джойнер – 21.34, который держится с 1988 года.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Женщины. 200 м
1. Шерика Джексон (Ямайка) – 21,41.
2. Габриэль Томас (США) – 21,81.
3. Ша'Карри Ричардсон (США) – 21,92.
Лёгкая атлетика. ЧМ-2023. Беговые
Женщины. 200 м. Финал
25 августа 2023, пятница. 22:40 МСК
Окончено
1
Шерика Джексон
Ямайка
21.41
2
Габриэль Томас
США
21.81
3
Ша'Карри Ричардсон
США
21.92
Чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал в Будапеште (Венгрия) 19 августа и завершится в воскресенье, 27 августа.
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