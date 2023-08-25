Шерика Джексон показала второе время в истории в беге на 200 метров на ЧМ

Легкоатлетка из Ямайки Шерика Джексон одержала победу в забеге, установив рекорд чемпионатов мира и показав второе время в истории в беге на 200 метров.

Ямайская бегунья пробежала за 21,41. Второй стала представительница США Габриэль Томас, её результат – 21,81, бронзовую награду завоевала её соотечественница Ша'Карри Ричардсон, преодолев дистанцию за 21,92.

Рекорд мира принадлежал Флоренс Гриффит-Джойнер – 21.34, который держится с 1988 года.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Женщины. 200 м

1. Шерика Джексон (Ямайка) – 21,41.

2. Габриэль Томас (США) – 21,81.

3. Ша'Карри Ричардсон (США) – 21,92.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал в Будапеште (Венгрия) 19 августа и завершится в воскресенье, 27 августа.