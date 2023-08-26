Капитан «Синары»: подготовились так, чтобы выиграть, а Суперкубок — приятный бонус

Капитан «Синары» Сергей Абрамов прокомментировал завоевание Суперкубка России по мини-футболу.

В титульном матче «Синара» в дополнительное время нанесла поражение «КПРФ» со счётом 3:2.

«Мы уже отошли от прошлого матча с «КПРФ» в Кубке России. К нынешнему матчу мы готовились с чистого листа с другими мыслями. Суперкубок не так часто разыгрывается. Он проводится всего лишь раз перед стартом сезона. Мы подготовились так, чтобы выиграть. А Суперкубок и медальки — приятный бонус. На всех сборах мы готовились исключительно к этому матчу.

Матч получился напряжённым, но он таким и должен был быть. Время сократили, стало два тайма по 20 минут. Давление было просто невероятное! То мы давили, то «КПРФ» давили. Инициативой то мы, то они владели. Не ожидал, что будет такое обилие голов. 1:1, 2:2 — это было закономерно. Когда мы повели 2:1, думал, что дотерпим и всё будет хорошо. Но потом нам забили, думал: «Всё. Будет серия пенальти», но тут Гера со своей кривой пинает в девятку (смеётся). Я вообще обалдел! А оставшуюся минуту нужно было дотерпеть на морально-волевых, команда сделала это. Все молодцы! Я просто счастлив!

Эмоции сейчас просто… Какой-то взрыв! (улыбается). Я уже хочу пойти в гостиницу, поужинать, попить водички… вкусной… газированной (смеётся). И хочется уже отдохнуть. У нас на носу уже чемпионат России. Как тренер сказал, сейчас два дня отдыха, а потом начинаем работать. Завтра идём на матч «Урал» — «Зенит». Там ещё кайфанём. Почувствуем ту атмосферу. Многие не были на «Газпром-Арене», так что смогут посмотреть на этот прекрасный стадион. Думаю, все получим массу незабываемых эмоций. Конечно, будем болеть за «Урал»! Иначе нельзя! «Урал» — в сердце! (смеётся).

Буду ли спать в обнимку с кубком? Да не. Это слишком заезженно и обыденно. Все так фотографируются. Пока ничего интересного не придумал, может, сегодня что-то и взбредёт в голову (смеётся). Посмотрим.

Закрыт ли гештальт с Суперкубком? Да нет, его и не было. Нам поставили задачу, мы её выполнили. Сейчас идём к следующим — победы в чемпионате и Кубке России. Будем стараться завоевать первые места, чтобы в следующем году снова сыграть в Суперкубке!» — сказал Абрамов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.