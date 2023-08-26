Главный тренер «Синары»: с наставником «КПРФ» тёплые отношения, многому учусь у него

Главный тренер «Синары» Павел Чистополов прокомментировал завоевание своими подопечными Суперкубка России по мини-футболу.
В титульном матче «Синара» в дополнительное время нанесла поражение «КПРФ» со счётом 3:2.
«Эмоции по ходу матча испытывал разные, но мне нравилось быть в игре. Это моё любимое дело, я получаю от этого огромное удовольствие. Здесь была отличная организация. Получился красивый праздник. Обе команды молодцы, показали хороший футбол, в котором было всё! Немного не дотянули до пенальти.
У меня уже голоса даже нет. Эмоции просто через край! Ты получаешь дополнительные силы, когда понимаешь, что проделал работу и получил какой-то результат. Работу проделал не только я, но и весь тренерский штаб, все игроки, весь административный состав. Мы все счастливы!
У нас не было никаких раздражителей. Это просто футбол, это просто спорт. Я ко всем отношусь с уважением, в особенности к «КПРФ». У меня с Бесо Гурамовичем (Зоидзе — главный тренер «КПРФ». — Прим. «Чемпионата») тёплые отношения. Мы дружим, общаемся. Он мне много подсказывает, можно сказать, что я у него многому учусь до сих пор.
Да, мы разговаривали после матча. У нас тёплые отношения, поэтому я постарался его подбодрить. Я понимаю, что, когда проигрываешь, ты опустошён. Я понимаю это состояние, но он большой молодец. У него есть большие победы. В том году «КПРФ» был в финале Кубка России, где в конце тоже немного не повезло. Конечно, нам тогда было намного сложнее и по игре, и по всему. Но потом они заслуженно выиграли чемпионат России, проехав по всем 0:3. У нас с Бесо Гурамовичем действительно очень тёплые отношения, я переживаю за него, болею. Желаю ему побед! Сейчас он руководит сборной, это важный этап в его жизни. Да, сейчас сложное время, но всё циклично, всё поменяется и будет наверняка хорошо. Уверен, что в ближайшее время будут и турниры, и первенства», — сказал Чистополов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.
- 26 августа 2023
-
00:52
-
00:36
-
00:28
- 25 августа 2023
-
23:45
-
23:31
-
23:03
-
22:58
-
22:57
-
22:22
-
22:17
-
21:45
-
21:40
-
19:52
-
19:38
-
17:57
-
16:37
-
16:12
-
14:05
-
13:12
-
10:50
-
10:27
-
10:07
-
09:53
-
09:41
-
09:39
-
09:37
-
08:00
-
00:29
-
00:11
- 24 августа 2023
-
23:45
-
23:37
-
23:26
-
23:09
-
22:57
-
22:48