Главный тренер «Синары»: с наставником «КПРФ» тёплые отношения, многому учусь у него

Главный тренер «Синары» Павел Чистополов прокомментировал завоевание своими подопечными Суперкубка России по мини-футболу.

В титульном матче «Синара» в дополнительное время нанесла поражение «КПРФ» со счётом 3:2.

«Эмоции по ходу матча испытывал разные, но мне нравилось быть в игре. Это моё любимое дело, я получаю от этого огромное удовольствие. Здесь была отличная организация. Получился красивый праздник. Обе команды молодцы, показали хороший футбол, в котором было всё! Немного не дотянули до пенальти.

У меня уже голоса даже нет. Эмоции просто через край! Ты получаешь дополнительные силы, когда понимаешь, что проделал работу и получил какой-то результат. Работу проделал не только я, но и весь тренерский штаб, все игроки, весь административный состав. Мы все счастливы!

У нас не было никаких раздражителей. Это просто футбол, это просто спорт. Я ко всем отношусь с уважением, в особенности к «КПРФ». У меня с Бесо Гурамовичем (Зоидзе — главный тренер «КПРФ». — Прим. «Чемпионата») тёплые отношения. Мы дружим, общаемся. Он мне много подсказывает, можно сказать, что я у него многому учусь до сих пор.

Да, мы разговаривали после матча. У нас тёплые отношения, поэтому я постарался его подбодрить. Я понимаю, что, когда проигрываешь, ты опустошён. Я понимаю это состояние, но он большой молодец. У него есть большие победы. В том году «КПРФ» был в финале Кубка России, где в конце тоже немного не повезло. Конечно, нам тогда было намного сложнее и по игре, и по всему. Но потом они заслуженно выиграли чемпионат России, проехав по всем 0:3. У нас с Бесо Гурамовичем действительно очень тёплые отношения, я переживаю за него, болею. Желаю ему побед! Сейчас он руководит сборной, это важный этап в его жизни. Да, сейчас сложное время, но всё циклично, всё поменяется и будет наверняка хорошо. Уверен, что в ближайшее время будут и турниры, и первенства», — сказал Чистополов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.