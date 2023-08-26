Определились полуфинальные пары European Masters по снукеру

Определились пары полуфиналов турнира по снукеру European Masters, проходящий с 22 по 27 августа в Нюрнберге (Германия).
Полуфинальные пары European Masters — 2023
Марк Селби (пятый номер мирового рейтинга) — Барри Хокинс (19-й номер мирового рейтинга).
Джон Хиггинс (10-й номер мирового рейтинга) — Джадд Трамп (четвёртый номер мирового рейтинга)
На пути к полуфиналу Селби одолел китайца Лю Хаотяня со счётом 5:2 в четвертьфинале. На той же стадии Барри Хокинс одолел представителя Таиланда Ноппона Саенгхама также со счётом 5:2.
На предыдущей стадии Хиггинс оказался сильнее во встрече против Кайрена Уилсона со счётом 5:3. Трамп во вчерашнем матче смог одолеть Эшли Карти со счётом 5:1.
Матчи полуфинала пройдут уже сегодня, 26 августа, в 12:00 и 15:00 мск.
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