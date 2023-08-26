Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2023: расписание соревнований 26 августа

Сегодня, 26 августа, состоятся соревнования восьмого дня чемпионата мира – 2023, который проходит в Будапеште (Венгрия). Будет разыграно семь комплектов медалей.
Расписание соревнований 26 августа
08:00. Женщины. Марафон.
11:05. Десятиборье. 110 м с барьерами.
11:25. Женщины. Толкание ядра. Квалификация.
12:00. Десятиборье. Метание диска.
14:00. Десятиборье. Прыжки с шестом.
20:05. Десятиборье. Метание копья.
20:25. Мужчины. Прыжки с шестом. Финал.
21:15. Женщины. Толкание ядра. Финал.
21:30. Мужчины. 800 м. Финал.
21:50. Женщины. 5000 м. Финал.
22:25. Десятиборье. 1500 м. Итог.
22:40. Мужчины. Эстафета 4х100 м. Финал.
22:53. Женщины. Эстафета 4х100 м. Финал.
Лидером медального зачёта является сборная США с восемью золотыми медалями.
Чемпионат мира завершится завтра, 27 августа.
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