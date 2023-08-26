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Эфиопская бегунья Шанкуле выиграла марафон на чемпионате мира — 2023

На чемпионате мира – 2023 по лёгкой атлетике в Будапеште (Венгрия) завершился женский марафон. Его победительницей стала эфиопская бегунья Амане Берисо Шанкуле. Второй финишировала её соотечественница — прошлогодняя чемпионка мира в марафоне Готитом Гебресласе. Тройку призёров замкнула представительница Марокко Фатима-Эззара Гардари.

Шанкуле преодолела дистанцию в 42 километра 195 метров за 2 часа 24 минуты и 23 секунды.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира – 2023, Будапешт. Марафон. Женщины

1. Амане Берисо Шанкуле (Эфиопия) – 2:24,23 секунды.

2. Готитом Гебресласе (Эфиопия) – 2:24, 34.

3. Фатима-Эззара Гардари (Марокко) – 2:25,17.

4. Лона Чемтай Сальпетер (Израиль) – 2:25,38.

5. Ялемзерф Йехуалев-Денса (Эфиопия) – 2:26,13.

6. Розмари Моника Ванджиру (Кения) – 2:26,42.