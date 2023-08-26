Эфиопская бегунья Шанкуле выиграла марафон на чемпионате мира — 2023

На чемпионате мира – 2023 по лёгкой атлетике в Будапеште (Венгрия) завершился женский марафон. Его победительницей стала эфиопская бегунья Амане Берисо Шанкуле. Второй финишировала её соотечественница — прошлогодняя чемпионка мира в марафоне Готитом Гебресласе. Тройку призёров замкнула представительница Марокко Фатима-Эззара Гардари.
Шанкуле преодолела дистанцию в 42 километра 195 метров за 2 часа 24 минуты и 23 секунды.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира – 2023, Будапешт. Марафон. Женщины
1. Амане Берисо Шанкуле (Эфиопия) – 2:24,23 секунды.
2. Готитом Гебресласе (Эфиопия) – 2:24, 34.
3. Фатима-Эззара Гардари (Марокко) – 2:25,17.
4. Лона Чемтай Сальпетер (Израиль) – 2:25,38.
5. Ялемзерф Йехуалев-Денса (Эфиопия) – 2:26,13.
6. Розмари Моника Ванджиру (Кения) – 2:26,42.
- 26 августа 2023
-
10:58
-
10:31
-
10:23
-
08:00
-
06:43
-
06:10
-
00:52
-
00:36
-
00:28
- 25 августа 2023
-
23:45
-
23:31
-
23:03
-
22:58
-
22:57
-
22:22
-
22:17
-
21:45
-
21:40
-
19:52
-
19:38
-
17:57
-
16:37
-
16:12
-
14:05
-
13:12
-
10:50
-
10:27
-
10:07
-
09:53
-
09:41
-
09:39
-
09:37
-
08:00
-
00:29
-
00:11