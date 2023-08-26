Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Эфиопская бегунья Шанкуле выиграла марафон на чемпионате мира — 2023

Эфиопская бегунья Шанкуле выиграла марафон на чемпионате мира — 2023
Аудио-версия:
Комментарии

На чемпионате мира – 2023 по лёгкой атлетике в Будапеште (Венгрия) завершился женский марафон. Его победительницей стала эфиопская бегунья Амане Берисо Шанкуле. Второй финишировала её соотечественница — прошлогодняя чемпионка мира в марафоне Готитом Гебресласе. Тройку призёров замкнула представительница Марокко Фатима-Эззара Гардари.

Шанкуле преодолела дистанцию в 42 километра 195 метров за 2 часа 24 минуты и 23 секунды.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира – 2023, Будапешт. Марафон. Женщины

1. Амане Берисо Шанкуле (Эфиопия) – 2:24,23 секунды.
2. Готитом Гебресласе (Эфиопия) – 2:24, 34.
3. Фатима-Эззара Гардари (Марокко) – 2:25,17.
4. Лона Чемтай Сальпетер (Израиль) – 2:25,38.
5. Ялемзерф Йехуалев-Денса (Эфиопия) – 2:26,13.
6. Розмари Моника Ванджиру (Кения) – 2:26,42.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2023. Беговые
Женщины. Марафон
26 августа 2023, суббота. 08:00 МСК
Окончено
1
Амане Берисо Шанкуле
Эфиопия
2:24:23
2
Готитом Гебресласе
Эфиопия
2:24:34
3
Фатима-Эззара Гардари
Марокко
2:25:17
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android