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Эфиопке стало плохо перед финишем марафона на ЧМ. Она финишировала, но потеряла бронзу

Эфиопке стало плохо перед финишем марафона на ЧМ. Она финишировала, но потеряла бронзу
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Эфиопской легкоатлетке, специализирующейся в беге на длинные дистанции, Ялемзерфе Йехуалев-Денсе стало плохо на финише марафона на чемпионате мира – 2023, который проходит в Будапеште (Венгрия).

За несколько минут до финиша у Йехуалев-Денсе, шедшей к бронзе, развалилась техника бега. Она в нетипичной манере стала махать руками, однако всё же добежала до финиша, пропустив вперёд двух соперниц и лишившись медали.

После финишной черты эфиопка еле устояла на ногах, её подхватили соотечественницы – победительница марафона Амане Берисо Шанкуле и серебряный призёр Готитом Гебресласе – и отвели к врачу.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира – 2023, Будапешт. Марафон. Женщины

1. Амане Берисо Шанкуле (Эфиопия) – 2:24,23 секунды.
2. Готитом Гебресласе (Эфиопия) – 2:24, 34.
3. Фатима-Эззара Гардари (Марокко) – 2:25,17.
4. Лона Чемтай Сальпетер (Израиль) – 2:25,38.
5. Ялемзерф Йехуалев-Денса (Эфиопия) – 2:26,13.
6. Розмари Моника Ванджиру (Кения) – 2:26,42.

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