Неизвестный открыл стрельбу на матче школьных команд в США. 4 человека получили ранения

На школьном матче по американскому футболу четыре человека получили ранения в результате стрельбы, сообщает Fox 25.

Инцидент произошёл в Чокто (округ США в Алабаме) во время встречи школьных команд «Дель Сити Иглс» и «Чокто Йеллоу Джэкетс» в 22:30 по местному времени. По информации местной полиции, подозреваемый успел скрыться с места преступления на автомобиле. Полиция сейчас разыскивает темнокожего мужчину, который был в серой толстовке с капюшоном.

Другое издание, News 9, отмечает, что одной из пострадавших стала 15-летняя девушка, получившая ранение в бедро. Она предположительно является ученицей одной из представленных на поле школ. Ещё один подросток был доставлен в медицинский центр для оказания ему помощи.