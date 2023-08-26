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«С чего всё начиналось». Ронни О'Салливан показал забавное архивное фото

«С чего всё начиналось». Ронни О'Салливан показал забавное архивное фото
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Семикратный чемпион мира по снукеру, англичанин Ронни О'Салливан опубликовал в социальных сетях забавный архивный снимок.

«С чего всё начиналось», — подписал фото О'Салливан.

Фото: из личного архива Ронни О'Салливана

На прошедшем чемпионате мира – 2023 по снукеру, который традиционно проходил в театре «Крусибл» в Шеффилде, первый номер рейтинга О'Салливан со счётом 10:13 неожиданно проиграл представителю Бельгии Люке Бреселю (10-й номер мирового рейтинга). Отметим, что по ходу матча Ронни трижды вёл с преимуществом +4, а Бресель в итоге завоевал дебютный для себя титул.

Ранее Ронни снялся с текущего рейтингового турнира European Master, который проходит в Нюрнберге (Германия). Несмотря на это, О'Салливан сохранит лидерство в мировом рейтинге.

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