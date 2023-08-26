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Джадд Трамп стал первым финалистом турнира European Masters 2023

Джадд Трамп стал первым финалистом турнира European Masters 2023
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Четвёртый номер мирового рейтинга Джадд Трамп стал первым финалистом турнира European Masters 2023.

В полуфинальном матче турнира Трамп одержал волевую победу над Джоном Хиггинсом (10-й номер мирового рейтинга) со счётом 6:5. На протяжении матча Джадду никак не удавалось выйти вперёд, в то время как Джон лидировал 3:0, 4:2 и 5:4. Однако затем Трампу удалось совершить камбэк.

За третий титул на European Masters Трамп поспорит с победителем второго полуфинала, в котором позднее сегодня встретятся Марк Селби (пятый номер мирового рейтинга) и Барри Хокинс (19-й номер мирового рейтинга). На пути к полуфиналу Селби одолел китайца Лю Хаотяня со счётом 5:2 в четвертьфинале. На той же стадии Барри Хокинс одолел представителя Таиланда Ноппона Саенгхама также со счётом 5:2.

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