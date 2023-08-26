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Экс-россиянка Дарья Варфоломеев выиграла многоборье на ЧМ по художественной гимнастике

Экс-россиянка Дарья Варфоломеев выиграла многоборье на ЧМ по художественной гимнастике
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Бывшая россиянка Дарья Варфоломеев, ныне выступающая за Германию, завоевала золотую медаль в личном многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Валенсии (Испания).

Варфоломеев — вторая в истории представительница Германии, выигравшая в многоборье. Первой была Кармен Ришер, ставшая абсолютной чемпионкой мира в 1975 году. Тогда первенство планеты также проходило в Испании.

Ранее Варфоломеев завоевала все четыре золотые медали в отдельных упражнениях – с лентой, мячом, обручем и булавами.

Художественная гимнастика. Чемпионат мира
Личное многоборье

1. Дарья Варфоломеев (Германия) – 137,450.
2. София Раффаэли (Италия) — 135,700.
3. Дарья Атаманов (Израиль) – 131,400.
4. Стилиана Николова (Болгария) – 130,650.
5. Тахмина Икромова (Узбекистан) – 130,400.
6. Боряна Калейн (Болгария) – 129,950.

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