Варфоломеев стала 4-й гимнасткой в истории, выигравшей 5 личных золотых наград на одном ЧМ

Бывшая россиянка Дарья Варфоломеев, ныне выступающая за Германию, стала только четвёртой спортсменкой в истории, которой на чемпионате мира по художественной гимнастике удалось завоевать золотые медали в многоборье и всех четырёх отдельных упражнениях.
Ранее это дважды удавалось россиянке Евгении Канаевой (в 2009 и 2011 годах), ещё одной представительнице России Оксане Костиной в 1992 году, а также болгарке Бианке Пановой в 1987 году.
Также Варфоломеев стала второй в истории представительницей Германии, выигравшей личное многоборье. Первой была Кармен Ришер, ставшая абсолютной чемпионкой мира в 1975 году. Тогда первенство планеты также проходило в Испании.
Ранее Варфоломеев завоевала все четыре золотые медали в отдельных упражнениях – с лентой, мячом, обручем и булавами.
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