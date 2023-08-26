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Варфоломеев стала 4-й гимнасткой в истории, выигравшей 5 личных золотых наград на одном ЧМ

Варфоломеев стала 4-й гимнасткой в истории, выигравшей 5 личных золотых наград на одном ЧМ
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Бывшая россиянка Дарья Варфоломеев, ныне выступающая за Германию, стала только четвёртой спортсменкой в истории, которой на чемпионате мира по художественной гимнастике удалось завоевать золотые медали в многоборье и всех четырёх отдельных упражнениях.

Ранее это дважды удавалось россиянке Евгении Канаевой (в 2009 и 2011 годах), ещё одной представительнице России Оксане Костиной в 1992 году, а также болгарке Бианке Пановой в 1987 году.

Также Варфоломеев стала второй в истории представительницей Германии, выигравшей личное многоборье. Первой была Кармен Ришер, ставшая абсолютной чемпионкой мира в 1975 году. Тогда первенство планеты также проходило в Испании.

Ранее Варфоломеев завоевала все четыре золотые медали в отдельных упражнениях – с лентой, мячом, обручем и булавами.

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