Американки не смогли выйти в финал эстафеты 4х400 м из-за ошибки при передаче палочки

Женская сборная США не сможет защитить титул чемпионок мира в эстафетном беге 4х400 метров. В полуфинальном забеге американки на последнем этапе не смогли передать палочку в зоне передачи эстафеты. Спортсменки сделали это уже вне зоны, за что были дисквалифицированы и, соответственно, не прошли в финал.

За команду бежали Линна Ирби-Джексон, Рози Эффионг, Куанера Хейз и Алексис Холмс. Ошибку допустила Холмс, которая в первый день чемпионата обыграла Фемке Бол в смешанной эстафете. Нидерланды с финишёром Бол из другого полуфинала прошли в решающий забег.

Также в финале, который состоится сегодня, 26 августа, позднее, выступят сборные Ямайки, Канады, Великобритании, Бельгии, Италии, Польши, Ирландии и Франции.