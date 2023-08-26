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Фаит Чепнгетич Кипьегон впервые выиграла золото чемпионата мира в беге на 5000 метров

Фаит Чепнгетич Кипьегон впервые выиграла золото чемпионата мира в беге на 5000 метров
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На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), разыгран комплект медалей в беге на 5000 метров у женщин. Золотую медаль на этой дистанции впервые завоевала представительница Кении Фаит Чепнгетич Кипьегон, которая ранее на текущем чемпионате мира выиграла свою коронную дистанцию 1500 метров.

Кипьегон – двукратная олимпийская чемпионка и трёхкратная чемпионка мира в беге на 1500 метров.

Серебряным призёром стала Сифан Хассан из Нидерландов, бронзу завоевала ещё одна представительница Кении Беатрис Чебет.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия
Женщины. 5000 метров

1. Фаит Чепнгетич Кипьегон (Кения) – 14.53,88.
2. Сифан Хассан (Нидерланды) – 14.54,11.
3. Беатрис Чебет (Кения) – 14.54,33

Лёгкая атлетика. ЧМ-2023. Беговые
Женщины. 5000 м. Финал
26 августа 2023, суббота. 21:50 МСК
Окончено
1
Фаит Чепнгетич Кипьегон
Кения
14:53.88
2
Сифан Хассан
Нидерланды
14:54.11
3
Беатрис Чебет
Кения
14:54.33
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