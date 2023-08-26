Американка Чейз Или защитила титул чемпионки мира в толкании ядра

На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), разыгран комплект медалей в толкании ядра у женщин. Золотую медаль завоевала американка Чейз Или, защитившая титул, завоёванный в прошлом году на первенстве планеты в Юджине. В лучшей попытке Или отправила снаряд на отметку 20,43 метра – это лучший результат спортсменки в текущем сезоне.

Серебряным призёром стала канадка Сара Миттон с результатом 20,08 метра, бронзу завоевала китаянка Лицзяо Гун, отправившая снаряд на отметку 19,69 метра.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия

Женщины. Толкание ядра

1. Чейз Или (США) – 20,43.

2. Сара Миттон (Канада) – 20,08.

3. Лицзяо Гун (Китай) – 19,69.