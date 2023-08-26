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Американка Чейз Или защитила титул чемпионки мира в толкании ядра

Американка Чейз Или защитила титул чемпионки мира в толкании ядра
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На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), разыгран комплект медалей в толкании ядра у женщин. Золотую медаль завоевала американка Чейз Или, защитившая титул, завоёванный в прошлом году на первенстве планеты в Юджине. В лучшей попытке Или отправила снаряд на отметку 20,43 метра – это лучший результат спортсменки в текущем сезоне.

Серебряным призёром стала канадка Сара Миттон с результатом 20,08 метра, бронзу завоевала китаянка Лицзяо Гун, отправившая снаряд на отметку 19,69 метра.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия
Женщины. Толкание ядра

1. Чейз Или (США) – 20,43.
2. Сара Миттон (Канада) – 20,08.
3. Лицзяо Гун (Китай) – 19,69.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2023. Метания
Женщины. Толкание ядра. Финал
26 августа 2023, суббота. 21:15 МСК
Окончено
1
Чейз Или
США
20.43
2
Сара Миттон
Канада
20.08
3
Лицзяо Гун
Китай
19.69
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