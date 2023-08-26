Десятиборец Пирс Лепаж завоевал золото ЧМ-2023 с лучшим результатом сезона в мире

На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), разыгран комплект медалей в десятиборье у мужчин. Золотую медаль первенства планеты впервые в карьере завоевал представитель Канады Пирс Лепаж. В 2022 году на чемпионате мира в Юджине он был серебряным призёром.

По сумме десяти видов Лепаж набрал 8909 очков – это личный рекорд спортсмена, а также лучший результат сезона в мире.

Серебряным призёром чемпионата мира стал ещё один канадец Дамьян Уорнер. Бронзовую медаль завоевал представитель Гренады Линдон Виктор.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия

Мужчины. Десятиборье

1. Пирс Лепаж (Канада) – 8909.

2. Дамьян Уорнер (Канада) – 8804.

3. Линдон Виктор (Гренада) – 8756.