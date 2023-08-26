Женская сборная США выиграла эстафету 4х100 метров на чемпионате мира по лёгкой атлетике
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На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), разыгран комплект медалей в женской эстафете 4 по 100 метров. Золотые награды завоевала сборная США, преодолевшая дистанцию за 41,03 секунды. Этот результат теперь является новым рекордом чемпионатов мира.
За сборную США бежали Тамари Дэвис, Тваниша Терри, Габриэль Томас и Ша'Карри Ричардсон.
Серебряным призёром эстафеты 4х100 метров стала женская сборная Ямайки (41,21), бронзу завоевала команда Великобритании (41,97). Для обоих коллективов это лучший результат в сезоне.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия
Женщины. Эстафета, 4х100 метров
1. США – 41,03.
2. Ямайка – 41,21.
3. Великобритания – 41,97.
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