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Женская сборная США выиграла эстафету 4х100 метров на чемпионате мира по лёгкой атлетике

Женская сборная США выиграла эстафету 4х100 метров на чемпионате мира по лёгкой атлетике
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На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), разыгран комплект медалей в женской эстафете 4 по 100 метров. Золотые награды завоевала сборная США, преодолевшая дистанцию за 41,03 секунды. Этот результат теперь является новым рекордом чемпионатов мира.

За сборную США бежали Тамари Дэвис, Тваниша Терри, Габриэль Томас и Ша'Карри Ричардсон.

Серебряным призёром эстафеты 4х100 метров стала женская сборная Ямайки (41,21), бронзу завоевала команда Великобритании (41,97). Для обоих коллективов это лучший результат в сезоне.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия
Женщины. Эстафета, 4х100 метров

1. США – 41,03.
2. Ямайка – 41,21.
3. Великобритания – 41,97.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2023. Беговые
Женщины. Эстафета 4x100 м. Финал
26 августа 2023, суббота. 22:53 МСК
Окончено
1
США
41.03
2
Ямайка
41.21
3
Великобритания
41.97
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