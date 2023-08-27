Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2023: расписание соревнований 27 августа

Сегодня, 27 августа, состоятся соревнования заключительного девятого дня чемпионата мира – 2023, который проходит в Будапеште (Венгрия). Будет разыграно восемь комплектов медалей.
Расписание соревнований 27 августа
8:00. Мужчины. Марафон.
21:05. Женщины. Прыжки в высоту. Финал.
21:15. Мужчины. Метание копья. Финал.
21:20. Мужчины. 5000 м. Финал.
21:45. Женщины. 800 м. Финал.
22:05. Женщины. 3000 м стипльчез. Финал.
22:37. Мужчины. Эстафета 4х400 м. Финал.
22:50. Женщины. Эстафета 4х400 м. Финал.
Лидером медального зачёта является сборная США с 11 золотыми, восемью серебряными и восемью бронзовыми медалями. Второе место у Испании, завоевавшей четыре наград высшей пробы. Третью позицию занимает Ямайка с тремя золотыми, четырьмя серебряными и четырьмя бронзовыми наградами.
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