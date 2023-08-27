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Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2023: расписание соревнований 27 августа

Сегодня, 27 августа, состоятся соревнования заключительного девятого дня чемпионата мира – 2023, который проходит в Будапеште (Венгрия). Будет разыграно восемь комплектов медалей.

Расписание соревнований 27 августа

8:00. Мужчины. Марафон.

21:05. Женщины. Прыжки в высоту. Финал.

21:15. Мужчины. Метание копья. Финал.

21:20. Мужчины. 5000 м. Финал.

21:45. Женщины. 800 м. Финал.

22:05. Женщины. 3000 м стипльчез. Финал.

22:37. Мужчины. Эстафета 4х400 м. Финал.

22:50. Женщины. Эстафета 4х400 м. Финал.

Лидером медального зачёта является сборная США с 11 золотыми, восемью серебряными и восемью бронзовыми медалями. Второе место у Испании, завоевавшей четыре наград высшей пробы. Третью позицию занимает Ямайка с тремя золотыми, четырьмя серебряными и четырьмя бронзовыми наградами.