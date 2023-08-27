Хокинс обыграл Селби и сыграет в финале European Masters 2023 с Трампом

Вчера, 26 августа, Барри Хокинс (19-ый номер мирового рейтинга) смог обыграть своего соотечественника Марка Селби (пятый номер мирового рейтинга) и выйти в финал турнира, где сыграет с Джаддом Трампом (четвёртый номер мирового рейтинга).

Счёт по фреймам — 6:4 в пользу Барри. На полуфинальной стадии Джадд выиграл шотландца Джона Хиггинса.

К финалу Хокинс шёл, обыграв на предыдущих стадиях, Джо Хэкилла (71-я строчка в мировом рейтинге) со счётом 5:3, Зака Сурети (78- строчка), Лука Бреселя (вторую по порядку снукерист мира) и Ноппона Саенгхама (26-я порядковой ту же быть.

Финал соревнований состоится сегодня, 27 августа, в 15:00. Игра будет вестись до 10 выигранных фреймов, а значит их максимально возможное количество — 19.