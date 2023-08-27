Бегун из Уганды Виктор Киплангат стал победителем марафона на чемпионате мира — 2023
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В Будапеште (Венгрия) на чемпионате мира по лёгкой атлетике — 2023 завершился мужской марафон. Победу в соревнованиях одержал угандийский легкоатлет Виктор Киплангат.
Результат победителя составил 2:08.53. Второе место занял представитель Израиля Мару Тефери, преодолевший дистанцию за 2:09.12. Третьим стал эфиопский бегун Леуль Гебресиласе (2:09.12).
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира – 2023, Будапешт. Марафон. Мужчины
1. Виктор Киплангат (Уганда) — 2:08.53.
2. Мару Тефери (Израиль) — 2:09.12.
3. Леуль Гебресиласе (Эфиопия) — 2:09.12.
4. Тебелло Рамаконгоана (Лесото) — 2:09.57.
5. Стивен Кисса (Уганда) — 2:10.22.
6. Милкеса Менгеша (Эфиопия) — 2:10.43.
Ранее победу в женском марафоне одержала эфиопская бегунья Амане Берисо Шанкуле.
Лёгкая атлетика. ЧМ-2023. Беговые
Мужчины. Марафон
27 августа 2023, воскресенье. 08:00 МСК
Окончено
1
Виктор Киплангат
Уганда
2:08:53
2
Мару Тефери
Израиль
2:09:12
3
Леуль Гебресиласе
Эфиопия
2:09:19
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