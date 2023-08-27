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Бегун из Уганды Виктор Киплангат стал победителем марафона на чемпионате мира — 2023

В Будапеште (Венгрия) на чемпионате мира по лёгкой атлетике — 2023 завершился мужской марафон. Победу в соревнованиях одержал угандийский легкоатлет Виктор Киплангат.

Результат победителя составил 2:08.53. Второе место занял представитель Израиля Мару Тефери, преодолевший дистанцию за 2:09.12. Третьим стал эфиопский бегун Леуль Гебресиласе (2:09.12).

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира – 2023, Будапешт. Марафон. Мужчины

1. Виктор Киплангат (Уганда) — 2:08.53.

2. Мару Тефери (Израиль) — 2:09.12.

3. Леуль Гебресиласе (Эфиопия) — 2:09.12.

4. Тебелло Рамаконгоана (Лесото) — 2:09.57.

5. Стивен Кисса (Уганда) — 2:10.22.

6. Милкеса Менгеша (Эфиопия) — 2:10.43.

Ранее победу в женском марафоне одержала эфиопская бегунья Амане Берисо Шанкуле.