«Пока это кажется нереальным». Варфоломеев — о триумфе на ЧМ по художественной гимнастике
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Бывшая россиянка Дарья Варфоломеев, ныне выступающая за Германию, прокомментировала свой успех на чемпионате мира по художественной гимнастике — 2023 в Валенсии (Испания). Варфоломеев стала четвёртой гимнасткой в истории, выигравшей пять личных золотых наград на одном мировом первенстве.
«Это был замечательный опыт, который пока кажется нереальным. Это просто невероятно. Я никогда не думала, что смогу завоевать пять золотых медалей, и титул в многоборье значит для меня всё. В этом и заключается смысл Олимпиады», — приводит слова Варфоломеев DTB.
Напомним, Варфоломеев — вторая в истории представительница Германии, победившая в многоборье. Первой была Кармен Ришер, которая стала абсолютной чемпионкой мира в 1975 году.
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