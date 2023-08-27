«Пока это кажется нереальным». Варфоломеев — о триумфе на ЧМ по художественной гимнастике

Бывшая россиянка Дарья Варфоломеев, ныне выступающая за Германию, прокомментировала свой успех на чемпионате мира по художественной гимнастике — 2023 в Валенсии (Испания). Варфоломеев стала четвёртой гимнасткой в истории, выигравшей пять личных золотых наград на одном мировом первенстве.

«Это был замечательный опыт, который пока кажется нереальным. Это просто невероятно. Я никогда не думала, что смогу завоевать пять золотых медалей, и титул в многоборье значит для меня всё. В этом и заключается смысл Олимпиады», — приводит слова Варфоломеев DTB.

Напомним, Варфоломеев — вторая в истории представительница Германии, победившая в многоборье. Первой была Кармен Ришер, которая стала абсолютной чемпионкой мира в 1975 году.