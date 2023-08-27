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Менеджер сборной Германии: характер и сила воли Варфоломеев уникальны

Менеджер сборной Германии: характер и сила воли Варфоломеев уникальны
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Менеджер сборной Германии по художественной гимнастике Изабелл Саваде прокомментировала победу бывшей российской гимнастки Дарьи Варфоломеев, ныне выступающей за Германию, в личном многоборье на чемпионате мира — 2023, прошедшем в Валенсии (Испания).

«Многоборье — это всегда очень напряжённое и захватывающее соревнование. Так было и в этот раз. Дарья — единственная гимнастка, которая выполнила на этом чемпионате мира 12 упражнений без потерь. Её характер и сила воли уникальны. Я безмерно уважаю её за это достижение», — приводит слова Саваде DTB.

Напомним, Варфоломеев — вторая в истории представительница Германии, выигравшая в многоборье. Первой была Кармен Ришер, которая стала абсолютной чемпионкой мира в 1975 году.

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