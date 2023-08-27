Датчанин Крон выиграл второй этап «Вуэльты», Власов — 38-й

27 августа состоялся второй этап Вуэльты Испании — 2023 по маршруту Матаро — Барселона, велогонщики преодолели 182 км. Победителем гонки стал датчанин Андреас Крон (Lotto Dstny), а россиянин Александр Власов, представляющий команду Bora-Hansgrohe, стал 38-м.

Велошоссе. «Вуэльта-2023». Второй этап. Матаро — Барселона, 182 км.

1. Андреас Крон (Дания, Lotto Dstny).

2. Кэйден Гровс (Австралия, Alpecin-Deceuninck).

3. Андреа Вендрам (Италия, AG2R Citroën).

4. Андреа Баджоли (Италия, Soudal – Quick Step).

5. Фернандо Барсело (Испания, Caja Rural – Seguros RGA).

38. Александр Власов (Россия, Bora-Hansgrohe).

Третий этап «Вуэльты» пройдёт 28 августа по маршруту Сурия — Аринсаль (Андорра), его длина составит 158,5 км.