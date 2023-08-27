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Китаянки выиграли золото в групповой программе с обручами на чемпионате мира

Китаянки выиграли золото в групповой программе с обручами на чемпионате мира
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Сборная Китая завоевала золотую медаль в групповой программе с обручами на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Валенсии (Испания).

Китаянки набрали 36,550 балла, вторыми стали гимнастки из Испании, которые показали сумму в 36,100 балла, обладательницами бронзовых наград стали спортсменки из Италии, которые заработали в групповой программе с обручами 36,850 балла.

Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Групповая программа с обручами

1. Китай — 36,550.
2. Испания — 36,100.
3. Италия — 35,850.
4. Бразилия — 35,850.
5. Израиль — 35,300.
6. Польша — 34,700.
7. Украина — 31,800.
8. Франция — 29,250.

Чемпионат мира по художественной гимнастике стартовал 23 августа и завершится сегодня.

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