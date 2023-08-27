Олимпийский чемпион по фехтованию на рапирах Анвар Ибрагимов на 57-м году ушёл из жизни
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Заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион по фехтованию на рапирах, заслуженный тренер России Анвар Ибрагимов на 57-м году ушёл из жизни. Об этом в своём телеграм-канале сообщила Федерация фехтования России.
Ибрагимов принимал участие на двух Олимпийских играх: в 1988 году, где завоевал золото соревнований в командном первенстве, и в 1992 году, где занял пятое место в общем зачёте. На чемпионате мира в Барселоне (Испания) заслуженный тренер России стал обладателем бронзовой награды, а в 1995 году в Гааге – серебряным призёром турнира.
Заслуженный мастер спорта СССР является пятикратным обладателем Кубка Европы, а также становился чемпионом в командной рапире турнира «Дружба-84», проходившего в Будапеште (Венгрия).
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