Якоб Ингебригтсен – победитель на дистанции 5000 метров на ЧМ в Будапеште

Действующий чемпион на дистанции 5000 метров норвежец Якоб Ингебригтсен завоевал золотую награду чемпионата мира, который проходит в Будапеште (Венгрия),

Легкоатлеты преодолели дистанцию за 13:11.30 минут.

Второе время показал испанец Мохамед Катир, его результат – 13:11.44, бронзовую награду чемпионата завоевал легкоатлет из Кении Джейкоб Кроп, который пробежал за 13:12.28.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия. Мужчины. 5000 м.

1. Якоб Ингебригстен (Норвегия) – 13:11.30.

2. Мохамед Катир (Испания) – 13:11.44.

3. Ждейкоб Кроп (Кения) – 13:12.28.

На дистанции 1500 метров олимпийский чемпион 2020 года в этой дисциплине, норвежец Ингебригтсен стал вторым, а победу одержал представитель Великобритании Джош Керр.

Чемпионат мира стартовал 19 августа, а завершится уже сегодня, 27 августа.