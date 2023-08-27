Якоб Ингебригтсен – победитель на дистанции 5000 метров на ЧМ в Будапеште

Действующий чемпион на дистанции 5000 метров норвежец Якоб Ингебригтсен завоевал золотую награду чемпионата мира, который проходит в Будапеште (Венгрия),
Легкоатлеты преодолели дистанцию за 13:11.30 минут.
Второе время показал испанец Мохамед Катир, его результат – 13:11.44, бронзовую награду чемпионата завоевал легкоатлет из Кении Джейкоб Кроп, который пробежал за 13:12.28.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия. Мужчины. 5000 м.
1. Якоб Ингебригстен (Норвегия) – 13:11.30.
2. Мохамед Катир (Испания) – 13:11.44.
3. Ждейкоб Кроп (Кения) – 13:12.28.
На дистанции 1500 метров олимпийский чемпион 2020 года в этой дисциплине, норвежец Ингебригтсен стал вторым, а победу одержал представитель Великобритании Джош Керр.
Чемпионат мира стартовал 19 августа, а завершится уже сегодня, 27 августа.
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