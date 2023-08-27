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Якоб Ингебригтсен – победитель на дистанции 5000 метров на ЧМ в Будапеште

Якоб Ингебригтсен – победитель на дистанции 5000 метров на ЧМ в Будапеште
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Действующий чемпион на дистанции 5000 метров норвежец Якоб Ингебригтсен завоевал золотую награду чемпионата мира, который проходит в Будапеште (Венгрия),

Легкоатлеты преодолели дистанцию за 13:11.30 минут.

Второе время показал испанец Мохамед Катир, его результат – 13:11.44, бронзовую награду чемпионата завоевал легкоатлет из Кении Джейкоб Кроп, который пробежал за 13:12.28.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия. Мужчины. 5000 м.

1. Якоб Ингебригстен (Норвегия) – 13:11.30.
2. Мохамед Катир (Испания) – 13:11.44.
3. Ждейкоб Кроп (Кения) – 13:12.28.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2023. Беговые
Мужчины. 5000 м. Финал
27 августа 2023, воскресенье. 21:20 МСК
Окончено
1
Якоб Ингебригтсен
Норвегия
13:11.30
2
Мохамед Катир
Испания
13:11.44
3
Джейкоб Кроп
Кения
13:12.28

На дистанции 1500 метров олимпийский чемпион 2020 года в этой дисциплине, норвежец Ингебригтсен стал вторым, а победу одержал представитель Великобритании Джош Керр.

Чемпионат мира стартовал 19 августа, а завершится уже сегодня, 27 августа.

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