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Уинфред Яви, представляющая Бахрейн, стала лучшей в беге с препятствиями на 3000 м на ЧМ

Уинфред Яви, представляющая Бахрейн, стала лучшей в беге с препятствиями на 3000 м на ЧМ
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На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), завершились соревнования в беге на 3000 м с препятствиями (стипль-чез) среди женщин. Первое место заняла 23-летняя представительница Бахрейна Уинфред Мутиле Яви. Это первое золото чемпионатов мира в карьере спортсменки.

Серебряную медаль получила победительница чемпионата мира — 2019, 32-летняя кенийка Беатрис Чепкоэч, а бронзовым призёром в этой дисциплине стала её соотечественница, 19-летняя Фейс Черотич.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира – 2023, Будапешт. 3000 м стипль-чез. Финал. Женщины

1. Уинфред Мутиле Яви (Бахрейн) — 8.54,29.
2. Беатрис Чепкоэч (Кения) — 8.58,98.
3. Фейс Черотич (Кения) — 9.00,69.

На прошлогоднем чемпионате мира Яви в беге на 3000 м с препятствиями была четвёртой. Тогда первое место в этой дисциплине заняла представительница Казахстана Нора Джеруто.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2023. Беговые
Женщины. 3000 м стипль-чез. Финал
27 августа 2023, воскресенье. 22:05 МСК
Окончено
1
Уинфред Мутиле Яви
Бахрейн
8:54.29
2
Беатрис Чепкоэч
Кения
8:58.98
3
Фейс Черотич
Кения
9:00.69
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