Уинфред Яви, представляющая Бахрейн, стала лучшей в беге с препятствиями на 3000 м на ЧМ

На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), завершились соревнования в беге на 3000 м с препятствиями (стипль-чез) среди женщин. Первое место заняла 23-летняя представительница Бахрейна Уинфред Мутиле Яви. Это первое золото чемпионатов мира в карьере спортсменки.

Серебряную медаль получила победительница чемпионата мира — 2019, 32-летняя кенийка Беатрис Чепкоэч, а бронзовым призёром в этой дисциплине стала её соотечественница, 19-летняя Фейс Черотич.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира – 2023, Будапешт. 3000 м стипль-чез. Финал. Женщины

1. Уинфред Мутиле Яви (Бахрейн) — 8.54,29.

2. Беатрис Чепкоэч (Кения) — 8.58,98.

3. Фейс Черотич (Кения) — 9.00,69.

На прошлогоднем чемпионате мира Яви в беге на 3000 м с препятствиями была четвёртой. Тогда первое место в этой дисциплине заняла представительница Казахстана Нора Джеруто.