Уинфред Яви, представляющая Бахрейн, стала лучшей в беге с препятствиями на 3000 м на ЧМ

На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), завершились соревнования в беге на 3000 м с препятствиями (стипль-чез) среди женщин. Первое место заняла 23-летняя представительница Бахрейна Уинфред Мутиле Яви. Это первое золото чемпионатов мира в карьере спортсменки.
Серебряную медаль получила победительница чемпионата мира — 2019, 32-летняя кенийка Беатрис Чепкоэч, а бронзовым призёром в этой дисциплине стала её соотечественница, 19-летняя Фейс Черотич.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира – 2023, Будапешт. 3000 м стипль-чез. Финал. Женщины
1. Уинфред Мутиле Яви (Бахрейн) — 8.54,29.
2. Беатрис Чепкоэч (Кения) — 8.58,98.
3. Фейс Черотич (Кения) — 9.00,69.
На прошлогоднем чемпионате мира Яви в беге на 3000 м с препятствиями была четвёртой. Тогда первое место в этой дисциплине заняла представительница Казахстана Нора Джеруто.
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