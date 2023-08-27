Женская сборная Нидерландов выиграла золото в эстафете 4х400 м на ЧМ-2023
Поделиться
На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), состоялся финальный забег женской эстафеты 4 по 400 метров. Первое место завоевала сборная Нидерландов с результатом 3:20.72.
За победившую сборную бежала легкоатлетка Фемке Бол, ставшая в Будапеште чемпионкой мира по бегу с барьерами на дистанции 400 м.
Серебряным призёром эстафеты 4х400 м стала сборная Ямайки, на третьем месте — сборная Великобритании.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия. Эстафета, 4х400 метров. Женщины
1. Сборная Нидерландов — 3.20,72.
2. Сборная Ямайки — 3.20,88.
3. Сборная Великобритании — 3.21,04.
Лёгкая атлетика. ЧМ-2023. Беговые
Женщины. Эстафета 4x400 м. Финал
27 августа 2023, воскресенье. 22:50 МСК
Окончено
1
Нидерланды
3:20.72
2
Ямайка
3:20.88
3
Великобритания
3:21.04
На чемпионате мира — 2022, прошедшем в Юджине (США), победу в данной дисциплине одержала сборная Соединённых Штатов Америки.
Комментарии
- 27 августа 2023
-
23:10
-
22:59
-
22:59
-
22:53
-
22:46
-
22:24
-
22:12
-
22:04
-
22:02
-
20:42
-
20:38
-
19:43
-
19:37
-
19:09
-
18:52
-
18:12
-
17:54
-
17:40
-
16:44
-
16:34
-
16:23
-
12:50
-
12:45
-
11:14
-
10:25
-
08:10
-
08:00
-
06:50
-
00:18
- 26 августа 2023
-
23:59
-
23:35
-
23:19
-
23:12
-
23:03
-
22:57
Партнерский контент