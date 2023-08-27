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Женская сборная Нидерландов выиграла золото в эстафете 4х400 м на ЧМ-2023

Женская сборная Нидерландов выиграла золото в эстафете 4х400 м на ЧМ-2023
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На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), состоялся финальный забег женской эстафеты 4 по 400 метров. Первое место завоевала сборная Нидерландов с результатом 3:20.72.

За победившую сборную бежала легкоатлетка Фемке Бол, ставшая в Будапеште чемпионкой мира по бегу с барьерами на дистанции 400 м.

Серебряным призёром эстафеты 4х400 м стала сборная Ямайки, на третьем месте — сборная Великобритании.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия. Эстафета, 4х400 метров. Женщины

1. Сборная Нидерландов — 3.20,72.
2. Сборная Ямайки — 3.20,88.
3. Сборная Великобритании — 3.21,04.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2023. Беговые
Женщины. Эстафета 4x400 м. Финал
27 августа 2023, воскресенье. 22:50 МСК
Окончено
1
Нидерланды
3:20.72
2
Ямайка
3:20.88
3
Великобритания
3:21.04

На чемпионате мира — 2022, прошедшем в Юджине (США), победу в данной дисциплине одержала сборная Соединённых Штатов Америки.

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