Сборная США выиграла медальный зачёт ЧМ-2023 по лёгкой атлетике

Сегодня, 27 августа, завершился чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2023, проходивший в Будапеште (Венгрия). Лидером медального зачёта соревнований стала сборная США. Американцы выиграли 12 золотых, восемь серебряных и девять бронзовых медалей (в сумме — 29 медалей).

Второе место в общем зачёте заняла сборная Испании — спортсмены этой страны заработали четыре золотых и одну серебряную медаль (в сумме — 5). Третьей стала сборная Ямайки — её атлеты выиграли три золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали (в сумме — 12).

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия. Медальный зачёт.

1. США — 29 медалей (золото — 12, серебро — 8, бронза — 9)

2. Испания — 5 медалей (золото — 4, серебро — 1, бронза — 0)

3. Ямайка — 12 медалей (золото — 3, серебро — 5, бронза — 4)

4. Кения — 10 медалей (золото — 3, серебро — 3, бронза — 4)

5. Канада — 4 медали (золото — 3, серебро — 1, бронза — 0)