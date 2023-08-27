Сборная США выиграла медальный зачёт ЧМ-2023 по лёгкой атлетике

Сегодня, 27 августа, завершился чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2023, проходивший в Будапеште (Венгрия). Лидером медального зачёта соревнований стала сборная США. Американцы выиграли 12 золотых, восемь серебряных и девять бронзовых медалей (в сумме — 29 медалей).
Второе место в общем зачёте заняла сборная Испании — спортсмены этой страны заработали четыре золотых и одну серебряную медаль (в сумме — 5). Третьей стала сборная Ямайки — её атлеты выиграли три золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали (в сумме — 12).
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия. Медальный зачёт.
1. США — 29 медалей (золото — 12, серебро — 8, бронза — 9)
2. Испания — 5 медалей (золото — 4, серебро — 1, бронза — 0)
3. Ямайка — 12 медалей (золото — 3, серебро — 5, бронза — 4)
4. Кения — 10 медалей (золото — 3, серебро — 3, бронза — 4)
5. Канада — 4 медали (золото — 3, серебро — 1, бронза — 0)
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