Экс-россиянка Куличенко поделилась фотографией с бургером и пивом после ЧМ-2023

Бывшая россиянка Елена Куличенко, представляющая Кипр, на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходил в Будапеште (Венгрия), поделилась новой фотографией.
«Я просто хочу бургер и пиво», – подписала она фото.
Фото: Соцсети Куличенко
Экс-россиянка Елена Куличенко, представляющая Кипр, стала 13-й на чемпионате мира, показав результат 1 метр и 90 сантиметров.
В квалификации спортсменка была восьмой, прыгнув на 1 метр и 92 сантиметра и тем самым повторив свой личный рекорд. Аналогичный результат показали Ярослава Могучих (Украина), Элеанор Паттерсон (Австралия), Ламара Дистин (Ямайка), Морган Лейк (Великобритания), Вашти Каннингем (США), Никола Лорен Олислагерс (Австралия) и Ангелина Топич (Сербия).
Напомним, в июле Куличенко принесла Кипру золото молодёжного чемпионата Европы.
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