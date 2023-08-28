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Экс-россиянка Куличенко поделилась фотографией с бургером и пивом после ЧМ-2023

Бывшая россиянка Елена Куличенко, представляющая Кипр, на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходил в Будапеште (Венгрия), поделилась новой фотографией.

«Я просто хочу бургер и пиво», – подписала она фото.

Фото: Соцсети Куличенко

Экс-россиянка Елена Куличенко, представляющая Кипр, стала 13-й на чемпионате мира, показав результат 1 метр и 90 сантиметров.

В квалификации спортсменка была восьмой, прыгнув на 1 метр и 92 сантиметра и тем самым повторив свой личный рекорд. Аналогичный результат показали Ярослава Могучих (Украина), Элеанор Паттерсон (Австралия), Ламара Дистин (Ямайка), Морган Лейк (Великобритания), Вашти Каннингем (США), Никола Лорен Олислагерс (Австралия) и Ангелина Топич (Сербия).

Напомним, в июле Куличенко принесла Кипру золото молодёжного чемпионата Европы.