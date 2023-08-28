Солозобова прокомментировала победу на юниорском ЧМ по велогонкам

Российская велогонщица Елизавета Солозобова прокомментировала выступление на юниорском чемпионате мира. Она выиграла спринт на этих соревнованиях и стала второй в гите на 500 метров.
«Соперницы все примерно на моём уровне, сильно скоростям я не удивилась, удивилась треку, потому что мы на таком ещё не ездили.
Деревянный, полузакрытый, у него длинные прямые, очень сильный наклон на виражах, таких в России нет. Страхи были, что мы приедем и не успеем привыкнуть к полотну, но в итоге, считаю, что справилась.
Во время падения в первом заезде финала было очень грустно. Так готовились, уже в финале, а тут вот такое, что выбило немножечко из колеи, на тот момент было очень неприятно. Но это была тяжёлая часть. Здорово, что в итоге всё сложилось хорошо», — приводит слова Солозобовой «Матч ТВ».
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