Солозобова прокомментировала победу на юниорском ЧМ по велогонкам

Российская велогонщица Елизавета Солозобова прокомментировала выступление на юниорском чемпионате мира. Она выиграла спринт на этих соревнованиях и стала второй в гите на 500 метров.

«Соперницы все примерно на моём уровне, сильно скоростям я не удивилась, удивилась треку, потому что мы на таком ещё не ездили.

Деревянный, полузакрытый, у него длинные прямые, очень сильный наклон на виражах, таких в России нет. Страхи были, что мы приедем и не успеем привыкнуть к полотну, но в итоге, считаю, что справилась.

Во время падения в первом заезде финала было очень грустно. Так готовились, уже в финале, а тут вот такое, что выбило немножечко из колеи, на тот момент было очень неприятно. Но это была тяжёлая часть. Здорово, что в итоге всё сложилось хорошо», — приводит слова Солозобовой «Матч ТВ».