Велогонщик Кирильцев — о победах на юниорском ЧМ: выступил примерно так, как и планировал
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Российский велогонщик Никита Кирильцев подвёл итоги выступления на юниорском чемпионате мира. Он выиграл две гонки.
«Перелёт был достаточно долгий, он забрал у меня немножко энергии. Трек здесь прекрасный, и в целом, я считаю, у нас всё получилось. Как планировал, так и сложилось. По эмоциям — конечно, рад. Примерно представлял, какие результаты могу показать.
В каком виде пришлось сложнее? Если так прикинуть, в спринте было чуть потяжелее, было большое количество заездов.
Ребята действительно едут быстрее, чем я предполагал, но адаптировались, и я справился. От какой победы больше эмоций? В кейрине было больше всего эмоций. Я не ожидал, что так легко получится в финале», — сказал Кирильцев в интервью «Матч ТВ».
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