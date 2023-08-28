Велогонщик Кирильцев — о победах на юниорском ЧМ: выступил примерно так, как и планировал

Российский велогонщик Никита Кирильцев подвёл итоги выступления на юниорском чемпионате мира. Он выиграл две гонки.

«Перелёт был достаточно долгий, он забрал у меня немножко энергии. Трек здесь прекрасный, и в целом, я считаю, у нас всё получилось. Как планировал, так и сложилось. По эмоциям — конечно, рад. Примерно представлял, какие результаты могу показать.

В каком виде пришлось сложнее? Если так прикинуть, в спринте было чуть потяжелее, было большое количество заездов.

Ребята действительно едут быстрее, чем я предполагал, но адаптировались, и я справился. От какой победы больше эмоций? В кейрине было больше всего эмоций. Я не ожидал, что так легко получится в финале», — сказал Кирильцев в интервью «Матч ТВ».