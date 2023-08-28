Андрейкин, Сарана и Карлсон — участники онлайн-турнира Speed Chess Championship

На официальной платформе Chess.com опубликован полный список участников крупнейшего онлайн-турнира Speed Chess Championship.

В соревнованиях сыграют экс-россиянин чемпион Европы 2023 года по шахматам Алексей Сарана, представляющий сборную Сербии, российский шахматист Дмитрий Андрейкин, 16-й чемпион мира норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен, американский шахматист Хикару Накамура, гроссмейстер из Китая Дин Лижэнь, армянский шахматист Левон Аронян, француз Вашье-Лаграв, американский гроссмейстер Фабиано Каруана, узбекский шахматист Нодирбек Абдусатторов, гроссмейстер из Индии Гукеш Доммараджу, индийский шахматист Видит Гуджрати и многие другие.

Соревнования пройдут с 4 по 22 сентября текущего года.