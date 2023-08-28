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Гимнастка Гузенкова сказала, что не стала бы менять гражданство

Гимнастка Гузенкова сказала, что не стала бы менять гражданство
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Российская гимнастка Анастасия Гузенкова прокомментировала выступление Дарьи Варфоломеев на чемпионате мира в составе сборной Германии.

«Не испытываю зависти к Варфоломеев. Даже если бы у меня была возможность сменить гражданство, я бы ей не воспользовалась.

Я следила за результатами на этом чемпионате мира. Не могу сказать, что удивлена, потому что Даша достаточно сильная спортсменка. Она младше меня, когда я начала выходить на международную арену, её ещё не было.

Радует ли душу, что победу одержала воспитанница нашей гимнастической школы? Я затрудняюсь ответить на этот вопрос, но всё равно видно, какой у неё почерк, у неё наша школа. Да и тренер с ней работает из бывшего СССР», — сказала Гузенкова в интервью ТАСС.

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