Аюсо заявил, что на Вуэльте умышленно положили гвозди, чтобы убить велогонщиков

Испанский велогонщик Хуан Аюсо заявил, что на втором этапе Вуэльты Испании кто-то умышленно хотел навредить гонщикам, подложив гвозди.
«Кто-то решил забить гвозди перед поворотом. Я хочу поблагодарить его за отставание и желаю ему того же, что и получили мы. Желаю ему худшего.
Это было немного хаотично. Кто-то решил забить дорогу гвоздями. Большое спасибо этому человеку за то, что он забил гвозди, чтобы убить нас», — приводит слова велогонщика marca со ссылкой на TVE.
В региональной полиции подтвердили, что расследуют происхождение канцелярских кнопок, которые должны были находиться в ста километрах от финиша.
Ранее бельгийский велогонщик Soudal Quick Step Ремко Эвенепул критически высказался об организации командной гонки на первом этапе Вуэльты Испании — 2023.
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