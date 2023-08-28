Каковский проиграл Бай Юйлу в финале Кубка мира по снукеру среди стран БРИКС

В Тюмени завершился Кубок мира по снукеру среди стран БРИКС. В финальном поединке самый титулованный российский снукерист Иван Каковский встречался с вице-чемпионкой мира по снукеру среди женщин китаянкой Бай Юйлу. Каковский уступил со счётом 2:4. По ходу встречи, которая продолжалась более трёх часов, Иван дважды отыгрывался, но всё же не сумел переломить ход решающего поединка.

Кубок мира по снукеру среди стран БРИКС проводился в этом году впервые. В нём приняли участие спортсмены из 12 стран, среди которых Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Это самый масштабный снукерный турнир в России за последние годы. В полуфинале Каковский обыграл соотечественника Андрея Гладыка, а Бай Юйлу нанесла поражение другому представителю Китая Дэн Хао Хуэй.

Напомним, ранее Каковский завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по снукеру.