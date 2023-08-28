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Россияне завоевали девять медалей на чемпионате мира U23 по велоспорту на треке

Россияне завоевали девять медалей на чемпионате мира U23 по велоспорту на треке
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В Кали (Колумбия) завершился чемпионат мира U23 по велоспорту на треке среди молодёжи. Россияне выступили в нейтральном статусе и не участвовали в командных дисциплинах, но сумели завоевать девять медалей – четыре золотые, одну серебряную и четыре бронзовые.

Двукратным чемпионом мира стал Никита Кирильцев, победивший в спринте и кейрине. Елизавета Солозобова выиграла спринт и завоевала серебро в гите на 500 м. Руслан Кузнецов первенствовал в скрэтче. Бронзовыми призёрами стали Екатерина Евланова (гит на 500 м), Владимир Гончаров (индивидуальная гонка преследования), Даниил Казаков (гонка по очкам) и Иван Самусев (гит 1000 м).

В командном зачёте первенствовала сборная Италии, спортсмены которой завоевали по четыре медали каждого достоинства. Второе место заняла сборная Колумбии (2-4-0), третьими стали британцы (2-3-0). Всего золото завоевали представители 11 стран, медали – 17.

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