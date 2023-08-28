Власов финишировал 10-м на третьем этапе «Вуэльты» и вышел на пятое место в общем зачёте

Бельгийский гонщик Ремко Эвенепул из команды Soudal Quick-Step стал победителем третьего этапа веломногодневки «Вуэльта Испании» и вышел в лидеры общего зачёта. Также поднявшиеся на подиум датчанин Йонас Вингегор из команды Jumbo-Visma и испанец Хуан Аюсо из UAE Team Emirates на финише отстали от лидера на одну секунду.

Россиянин Александр Власов, представляющий команду Bora-Hansgrohe, финишировал десятым, войдя в число десяти гонщиков, отставших от лидера на одну секунду. Этот результат позволил Власову выйти на пятое место в общем зачёте «Вуэльты».

Велошоссе. «Вуэльта-2023». Третий этап. Сурия — Аринсаль, 158,5 км

1. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step) – 4:15.39.

2. Йонас Вингегор (Дания, Jumbo-Visma) – отставание 0.01.

3. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates) – то же отставание.

4. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – то же отставание.

5. Марк Солер (Испания, UAE Team Emirates) — то же отставание.

6. Энрик Мас (Испания, Movistar) — то же отставание…

10. Александр Власов (Россия, Bora-Hansgrohe) — то же отставание.

Генеральная классификация после трёх этапов

1. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step) – 8:43.11.

2. Энрик Мас (Испания, Movistar) – отставание 0.05.

3. Ленни Мартинес (Франция, Groupama — FDJ) +0.11.

4. Йонас Вингегор (Дания, Jumbo-Visma) +0.31.

5. Александр Власов (Россия, Bora-Hansgrohe) +0.33.

6. Сиан Эйтдебрукс (Бельгия, Bora-Hansgrohe) – то же отставание.