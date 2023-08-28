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«С меня хватит». Эвенепул — об инциденте с девушкой на финише «Вуэльты»

«С меня хватит». Эвенепул — об инциденте с девушкой на финише «Вуэльты»
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Бельгийский гонщик Ремко Эвенепул из команды Soudal Quick-Step, ставший победителем третьего этапа веломногодневки «Вуэльта Испании» и вышедший в лидеры общего зачёта, высказался об инциденте на финише.

Эвенепул врезался в девушку, упал и поранил бровь, из-за чего на финише по его лицу текла кровь.

«Люди были уже в 50 метрах от финиша. Уже третий день подряд что-то происходит на «Вуэльте», с меня хватит.

Но очень приятно победить здесь, в Андорре. Это показывает, что моя подготовка хороша, и я этому рад. Я чувствовал себя очень хорошо на последнем подъёме. Как команда мы применили идеальную тактику, проявив терпение и ожидание. Когда мы поймали беглецов, я хотел побороться за победу на этапе. Я чувствовал, что у меня ещё много сил осталось в ногах.

Говорите, я возьму и красную майку? К сожалению, да (смеётся). Нет, мне понравится этот свитер», — приводит слова Эвенепула Wielerflits.

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