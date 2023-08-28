Тренер «Кристалла» рассказал о конфликте с бразильским легионером

Тренер «Кристалла» Геннадий Тумилович высказался о конфликте с бразильским нападающим петербургской команды Родриго.
Накануне «Кристалл» стал восьмикратным победителем чемпионата России, в финале разгромив «Локомотив» со счётом 12:5.
«Раскрою вам внутреннюю кухню. Я требую, чтобы у нас была командная игра. Да, индивидуальные действия – хорошо. Пожалуйста, на скорости, в движении, проходи в свободную зону, забивай. Но если начинается возня в духе «я хочу один всех обыграть и забить», это я не очень приветствую.
Во время одной игр на последнем этапе в Москве на этой почве у нас возник конфликт с Родриго. Пришлось его просто посадить на скамейку, он третий тайм сидел на лавочке. Вечером собрались, спокойно поговорили, все друг друга поняли. Родриго сказал: «Да, я неправ». И в суперфинале он показал, как надо играть и индивидуально, и на команду.
Что будет с каким-то нашим бразильцем, если он позволит себе вольности, как Неймар, отлучаясь на несколько дней посреди сезона? У нас он сразу просто в Рио обратно улетит, на следующий же день», — сказал в интервью YouTube-каналу #Такой футбол.
- 28 августа 2023
-
20:59
-
20:42
-
19:26
-
19:08
-
18:52
-
18:46
-
17:39
-
16:20
-
16:13
-
16:01
-
15:15
-
14:15
-
13:58
-
13:14
-
12:52
-
08:46
-
05:44
-
04:57
-
01:00
-
00:30
-
00:26
- 27 августа 2023
-
23:10
-
22:59
-
22:59
-
22:53
-
22:46
-
22:24
-
22:12
-
22:04
-
22:02
-
20:42
-
20:38
-
19:43
-
19:37
-
19:09