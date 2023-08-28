Тренер «Кристалла» рассказал о конфликте с бразильским легионером

Тренер «Кристалла» Геннадий Тумилович высказался о конфликте с бразильским нападающим петербургской команды Родриго.

Накануне «Кристалл» стал восьмикратным победителем чемпионата России, в финале разгромив «Локомотив» со счётом 12:5.

«Раскрою вам внутреннюю кухню. Я требую, чтобы у нас была командная игра. Да, индивидуальные действия – хорошо. Пожалуйста, на скорости, в движении, проходи в свободную зону, забивай. Но если начинается возня в духе «я хочу один всех обыграть и забить», это я не очень приветствую.

Во время одной игр на последнем этапе в Москве на этой почве у нас возник конфликт с Родриго. Пришлось его просто посадить на скамейку, он третий тайм сидел на лавочке. Вечером собрались, спокойно поговорили, все друг друга поняли. Родриго сказал: «Да, я неправ». И в суперфинале он показал, как надо играть и индивидуально, и на команду.

Что будет с каким-то нашим бразильцем, если он позволит себе вольности, как Неймар, отлучаясь на несколько дней посреди сезона? У нас он сразу просто в Рио обратно улетит, на следующий же день», — сказал в интервью YouTube-каналу #Такой футбол.